In Danimarca la sinistra vieta il canto del muezzin. Capezzone: in Ue per fortuna non sono tutti Conte e Schlein

Valerio Castro 06 luglio 2026 a

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In Europa ci sono sensibilità opposte nei confronti della progressiva islamizzazione delle nostre città. In Germania, per esempio, si stanno istituendo scuole coraniche per formare imam direttamente sul suolo tedesco. In Danimarca, invece, il governo socialista sta lavorando per mettere al bando il canto del muezzin che ciclicamente invita i fedeli musulmani alla preghiera, trasformando l'identità stessa delle città danesi. Se ne parla nel corso dell'edizione delle 19 del Tg4 con il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone.

"In Germania non hanno capito bene. Ma pensano veramente di fare i corsi per avere gli imam buoni?", osserva Capezzone. In Danimarca, invece, hanno ben messo a fuoco la questione. A Copenaghen "c'è al governo una signora di sinistra, ma non è che la sinistra in Europa è tutta come Elly Schlein e Giuseppe Conte... Per fortuna esistono anche delle sinistre che ascoltano gli elettori", afferma il direttore.

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Capezzone sottolinea un tema di fondo che le forze progressiste spesso dimenticano: "L'Islam politico non vuole integrarsi. Questo lo ha affermato il più grande politologo italiano, negli anni '90, Giovanni Sartori, il quale spiegò alle anime belle che l'Islam fondamentalista non ha nessuna possibilità di integrazione". Cosa fare, allora? Innanzitutto "evitare che i numeri siano troppo grossi, ed evitare di riconoscere loro questo elemento di prevalenza della religione sulle leggi dello Stato, e di consegnargli pezzi di territorio". E ancora, "di lasciare che le periferie siano nelle loro mani. Puoi integrare poche persone a livello individuale ed evitare qualunque tipo di cedimento alle loro organizzazioni religiose che tendono al fondamentalismo", è la linea indicata da Capezzone. "O si capirà questo da parte dei partiti di centrosinistra e di centrodestra ragionevoli, oppure non ci sarà da sorprendersi se partiti di destra più dura cresceranno", conclude. In Germania, dove si fanno le scuole di imam, Afd è al 29 per cento...