Usa, Trump alla riscossa: "Nato? Mi hanno tutti deluso". E Rubio vola nel Golfo

22 giugno 2026 a

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Il No della Nato all'operazione statunitense scattata contro l'Iran lo scorso febbraio non è stata digerita da Washington. Il presidente Usa, Donald Trump, è tornato alla riscossa contro gli alleati esternando tutta la propria delusione nei loro confronti. In una telefonata alla giornalista di Mediaset, Maria Luisa Rossi Hawkins, il tycoon è tornato a parlare della rottura con Palazzo Chigi.

"Gli Stati Uniti contribuiscono alla difesa non solo dell'Italia, ma di tutta la Nato" ha esordito, prima di dedicarsi alla Meloni: "Si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. E poi, quando volevamo semplicemente ottenere una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della Nato in generale, non solo del vostro Paese. Però lei è stata una delle peggiori... in effetti". E sul possibile ritiro dall'Alleanza, Trump stringe: "Non lo so".

Nel frattempo, il segretario di Stato, Marco Rubio, domani volerà nel Golfo per discutere dei negoziati in corso con l'Iran. Il viaggio farà tappa fra Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Bahrein, e Rubio discuterà "del memoranudum", degli "sforzi per garantire il transito sicuro e libero attraverso lo Stretto di Hormuz" e infine della "importanza della pace e della stabilità nella regione". In Bahrein, Rubio parteciperà al Consiglio di cooperazione del Golfo "per discutere le priorità comuni a livello regionale".