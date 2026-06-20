Usa-Iran, Witkoff in Svizzera per i colloqui sul nucleare

20 giugno 2026 a

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L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff è in viaggio verso la Svizzera, dove terrà il primo round di colloqui con l'Iran su un potenziale accordo sul nucleare. Lo riporta Axios, secondo quanto riferito da un funzionario statunitense. Ad attenderlo in loco c'è l'altro inviato del presidente Trump, suo genero Jared Kushner. La notizia placa temporaneamente le polemiche sulla mancata ratifica del memorandum, che sarebbe dovuta avvenire lo scorso venerdì sempre in Svizzera in un incontro fra le delegazioni.

E a proposito di visite, anche il Segretario di Stato, Marco Rubio, sarà coinvolto in un tour diplomatico che la prossima settimana lo vedrà impegnato in Medio Oriente fra il Kuwait, gli Emirati Arabi e il Bahrein. Sul fronte europeo, invece, salta per ora la visita del vicepremier e ministro degli Esteri Tajani negli Usa, dopo le parole rivolte dal presidente Trump alla premier Meloni che hanno provocato un vero e proprio incidente diplomatico.