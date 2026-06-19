Usa, nuovo Air Force One per Trump: "Livrea cambiata, è fatto a mio gusto"

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Angela Bruni 19 giugno 2026 a

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato alla base militare Andrews, in Maryland, il nuovo Air Force One. Un jet donato dal Qatar e riconvertito nell'aereo ufficiale del Capo dello Stato. L'aereo presenta un audace esterno blu navy e rosso, discostandosi dal tradizionale blu uovo di pettirosso dell'era Kennedy. È comunque una soluzione temporanea fino all'arrivo dei nuovi Boeing, previsto per il 2028. L'aeronautica militare punta a mantenere in servizio gli attuali VC-25A insieme al nuovo jet. La combinazione di colori sarà utilizzata anche per altri velivoli governativi. L'amministrazione Trump ha accettato il jet di lusso dal Qatar nonostante i dubbi sull'etica e la legalità di un simile dono da un governo straniero.

La parte inferiore del velivolo è dipinta di blu scuro con una striscia rossa sopra. Sul lato sinistro dell'aereo, dove sale a bordo il Capo di Stato americano, è presente il sigillo presidenziale, mentre sulla coda campeggia un'enorme bandiera degli Usa. "La fattura di questo aereo è incredibile, fatto a mio gusto", ha detto Trump dall'interno dell'enorme hangar mentre duecento militari lo osservavano. Ha parlato dopo essere sceso dal nuovo aereo con un gesto teatrale, mentre risuonava la sua canzone simbolo "God Bless the Usa". Trump ha insistito in passato sul fatto che non avrebbe utilizzato l'aereo qatariano una volta terminato il mandato alla Casa Bianca, affermando che sarebbe stato donato a una futura biblioteca presidenziale. L'Aeronautica militare ha dichiarato in passato che le modifiche di sicurezza all'aereo sarebbero costate meno di 400 milioni di dollari.

I tentativi di Trump di rinnovare l'aereo presidenziale risalgono al primo mandato, quando dispose che la nuova flotta di jet adottasse una livrea quasi identica a quella del suo aereo personale. L'allora presidente Joe Biden annullò la decisione nel marzo 2023, in seguito a una revisione dell'Aeronautica Militare che suggeriva come i colori più scuri avrebbero potuto aumentare i costi e ritardare la consegna dei nuovi jet. Tuttavia, una volta tornato alla Casa Bianca, Trump ha ripristinato la livrea desiderata per l'aereo. Anche altri jet governativi che trasportano alti funzionari dell'amministrazione utilizzeranno una livrea simile, rossa, bianca e blu navy. Un portavoce dell'Aeronautica Militare ha dichiarato all'Associated Press che i due aerei attualmente in servizio non saranno dismessi. Rimarranno in flotta fino all'entrata in servizio dei nuovi Boeing, denominati VC-25B. Non è chiaro come verranno utilizzati i vecchi aerei sembra che sia il jet del Qatar che i VC-25A saranno disponibili e che il Presidential Airlift Group selezionerà il velivolo più adatto per ogni missione in base ai requisiti operativi.