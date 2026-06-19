È tregua tra Hezbollah e Israele grazie alla mediazione di Stati Uniti e Iran

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Andrea Riccardi 19 giugno 2026 a

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Israele e Hezbollah hanno concordato una tregua dopo lo scambio di fuoco di oggi. Lo riferisce l'agenzia di stampa Reuters, citando un alto funzionario statunitense. Le armi "tacciono" dalle 16 ora locale. L'accordo è stato raggiunto dai negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar con l'aiuto dell'Iran. L'intesa siglata mercoledì dal presidente americano Donald Trump e da quello iraniano Masoud Pezeshkian prevede il termine delle operazioni militari in Libano contestualmente alla fine della guerra in Iran. Secondo le autorità sanitarie di Beirut, i raid aerei israeliani condotti stamattina nel Libano meridionale e orientale hanno causato la morte di almeno 21 persone. Quattro i soldati israeliani uccisi nei combattimenti. Le Idf hanno dichiarato che gli attacchi sono stati una risposta alle "ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah""

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei, ha condannato gli ultimi attacchi israeliani in Libano, affermando che la "continua attività bellica" di Israele avrebbe "gravi e immediate conseguenze". Per poi aggiungere che l'incontro con i funzionari statunitensi in Svizzera è stato rinviato ma che le due parti potrebbero incontrarsi "nei prossimi giorni". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'Iran ha accettato un accordo per porre fine alla guerra "per disperazione", aggiungendo che Teheran "non riceverà un soldo, neanche dieci centesimi".