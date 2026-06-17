Trump al G7: "Il capo sono io".. "Obama? Uno stupido! Lo dicono anche gli iraniani"

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Angela Bruni 17 giugno 2026 a

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"Il capo sono io", dice il presidente degli Stati Uniti Trump ai leader del G7 entrando alla riunione del mattino. Gli assistenti lo riprendono e subito postano il video sui social network. Tanto per far capire chi comanda. Poi smorza: "Ho scherzato". Ma intanto la frase ha fatto il giro del mondo. Quindi elogia Emmanuel Macron: "La Francia ha fatto un grande vertice. Ha fatto un ottimo lavoro". "È stato accolto molto bene. Tutti qui sono stati, non so se sono stati contenti, alcuni non stanno andando così bene, ma altri stanno andando benissimo, hanno fatto un lavoro bellissimo", insiste Trump divertendosi ad imitare l'accento francese di Macron. E passa al tema a cui tiene di più: l'Iran. "Se non si comportano bene, torneremo a sganciare bombe proprio sulle loro teste", afferma. "L'accordo non è definitivo. È un memorandum d'intesa, e se non mi va bene, torneremo a sparargli. Perché si sono comportati male per 47 anni". E subito tira in ballo l'ex presidente americano Barack Obama, artefice nel 2015 di un accordo con l'Iran che Trump ha sempre ritenuto "negativo e penalizzante per gli Stati Uniti". "Gli iraniani hanno riso di Obama. Hanno detto che è uno stupido", sostiene. Con il nuovo accordo, incalza Trump, "abbiamo scongiurato una depressione mondiale" che alcune "persone poco intelligenti" avevano auspicato. E ancora: "Lo stretto di Hormuz è già parzialmente aperto e sarà completamente aperto entro uno o due giorni".