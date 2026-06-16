L'annuncio di Donald Trump: "Presto sanzioni su petrolio russo"

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16 giugno 2026 a

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Sarà "presto" possibile reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo. L'ha detto il presidente americano Donald Trump nel corso del bilaterale con l'omologo emiratino, Mohamed bin Zayed Al Nahyan a margine del G7 di Evian. "Le avevamo tolte per non bloccare il flusso - ha spiegato - ma ora siamo nella posizione di poterle reintrodurre".

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Intanto tre petroliere e due navi cargo cariche di merci hanno attraversato lo Stretto di Hormuz. Lo riportano i media iraniani dopo che Donald Trump aveva dichiarato che le navi stavano nuovamente transitando attraverso lo Stretto e che l'importante rotta petrolifera sarà "completamente aperta" entro venerdi'. La riapertura di uno dei punti strategici per il trasporto di energia più importanti al mondo rappresenterebbe un passo fondamentale verso la fine dei mesi di sanguinoso conflitto e di turbolenze economiche innescate dagli attacchi israelo-americani contro l'Iran alla fine di febbraio. "Le navi stanno iniziando a muoversi, molte cariche di petrolio, fuori dallo Stretto di Hormuz", ha affermato Trump, aggiungendo in seguito di non "pensare che avremo bisogno di molto aiuto" per mantenere aperta la via navigabile.