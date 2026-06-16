G7, Zelensky chiede a Trump la licenza per costruire missili Patriot in Ucraina

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Andrea Riccardi 16 giugno 2026 a

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Volodymyr Zelensky ha chiesto a Donald Trump di concedere all'Ucraina la licenza per costruire sistemi di difesa Patriot. Missili che attualmente sono "di esclusiva" degli Usa. L'incontro tra i due Capi di Stato è avvenuto durante il summit dei Paesi del G7 in corso a Evian, in Francia, dove l'Ucraina, pur non facendo parte del gruppo, è stata invitata come nazione ospite. Dopo il colloquio con Trump, Zelensky si è detto "molto fiducioso" che gli Stati Uniti possano "aiutare con i missili". Il leader di Kiev ha ribadito che l'Ucraina ha bisogno che Washington eserciti una maggiore pressione sulla Russia, perché "Trump puo' farlo, o forse solo lui". Zelensky ha anche detto di volere che l'Ue costruisca un "sistema antimissile europeo", perché "altrimenti non ne avremo (tutti) a sufficienza". Il Capo della Casa Bianca ha rimarcato che "la Russia dovrebbe raggiungere un accordo", confermando di aver avuto un "ottimo dialogo" con Zelensky e che lo incontrerà di nuovo più tardi. "La Russia ha perso un numero enorme di persone, e lo stesso vale per l'Ucraina", ha sottolineato il presidente americano. "Il mese scorso hanno perso 35.000 soldati in totale, e questo su base mensile. In media perdevano 25.000 persone, per lo più soldati, giovani, è pazzesco quello che sta succedendo lì. Ma abbiamo avuto un incontro, e vedremo… Ho parlato con il presidente Putin domenica".

"C'è "molta antipatia tra i due leader", ha aggiunto Trump riferendosi a Putin e Zelensky. Il presidente ucraino si è detto disponibile a incontrare chiunque possa porre fine alla guerra, anche con il presidente cinese Xi Jinping, se necessario. Pechino due anni fa aveva presentato una bozza per un progetto di pace tra Russia e Ucraina ma non se n'è fatto nulla. Zelensky, nell'intervento al G7, ha rimarcato l'importanza delle garanzie di sicurezza internazionale a sostegno del processo di pace e poi ha lodato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che si era speso per un'adesione rapida di Kiev all'Unione europea. Aggiungendo che, se ciò non accadrà, la Russia "troverà un modo per bloccare l'ingresso dell'Ucraina nell'Ue". "Non vogliono vederci avere successo", ha detto. "L'Ucraina desidera la stessa adesione degli altri Paesi, né migliore, né peggiore", ha incalzato Zelensky, annunciando sui social media che con Merz ha discusso anche di "supporto alla difesa dell'Ucraina", compresa la difesa aerea.

Rilanciando poi l'ipotesi di invitare Putin a partecipare ai colloqui di pace "che dovrebbero svolgersi in un paese terzo, come la Svizzera, la Turchia, gli Stati Uniti in Medio Oriente". Prima dell'inverno. Perché "è stato un inverno terribile per noi, ma non vogliamo certo rivivere lo stesso inverno...e la Russia deve sapere che abbiamo avuto un inverno terribile e che anche per loro non sarà facile quest'anno", ha affermato. Confermando infine di aver discusso di recente le sue proposte con l'oligarca russo Roman Abramovich, che si è proposto come mediatore.