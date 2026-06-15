Usa, il capo del Pentagono elogia l'Italia: "Meloni, leader decisiva"

15 giugno 2026 a

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Nel corso dell'incontro negli Stati Uniti col ministro della Difesa, Guido Crosetto, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha elogiato il ruolo internazionale dell'Italia e il rafforzamento della sua posizione all'interno della difesa europea. Un traguardo raggiunto grazie all'impegno della premier Giorgia Meloni, che è stata incisiva anche sull'accrescimento degli equilibri dell'Alleanza atlantica. Hegseth ha espresso apprezzamento per il sostegno fornito da Roma alla presenza militare Usa sul territorio italiano, ricordando anche il suo ruolo nelle missioni dell'Alleanza Atlantica. "Siamo lieti di poter lavorare insieme - ha detto - Siete stati partner affidabili sin dal mio ingresso nei lavori NATO", ha affermato.

Guardando al futuro dell'Alleanza, il Pentagono ha ribadito la necessità di accelerare il processo di trasformazione verso una "NATO 3.0", sottolineando come permangano ancora sfide significative da affrontare. E infine ha richiamato l'esigenza per gli alleati di rafforzare le proprie capacità militari, investendo maggiormente nella prontezza operativa e nello sviluppo dell'industria della difesa, così da rendere l'Alleanza "più equilibrata e focalizzata sulle missioni fondamentali di deterrenza e combattimento".

Le sue parole riavvicinano dunque i due paesi, dopo l'incidente diplomatico avvenuto due mesi fa tra la premier Meloni e il presidente Trump.