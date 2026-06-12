Usa, Trump taglia la presenza militare in Europa: i numeri del disimpegno americano nella Nato

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Fausta De Rossi 12 giugno 2026 a

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Gli Stati Uniti intendono ridurre significativamente il numero di aerei e navi da guerra messi a disposizione per le operazioni Nato in Europa. Secondo quanto riporta il New York Times, che cita due alti funzionari europei, il piano prevede la riduzione del numero di caccia e aerei da ricognizione marittima, nonché la riallocazione di un sottomarino lanciamissili e di una portaerei. Riduzioni che limiteranno le capacità di sorveglianza dell'Alleanza e la sua capacità di lanciare attacchi a lungo raggio. Le riduzioni previste includono quella di caccia F-16 e F-15E da circa 150 a 100; degli aerei da ricognizione marittima da 26 a 15 e il ritiro di tutti gli otto aerei cisterna per il rifornimento in volo precedentemente a disposizione dell'Europa. Inoltre la riassegnazione di un sottomarino lanciamissili e di una portaerei, insieme a diverse navi da guerra e decine di aerei impiegati nelle missioni della portaerei, e la riassegnazione di uno dei due gruppi di bombardieri precedentemente assegnati alla difesa dell'Europa.

L'Iran frena sull'accordo annunciato da Trump: "Nessuna conclusione definitiva"

Il Pentagono si è rifiutato di commentare i numeri specifici riportati nel documento, rimandando a una dichiarazione del suo Comando Europeo della scorsa settimana, che parlava in termini generali dell'intenzione di ridurre il proprio impegno in Europa. I dettagli, alcuni dei quali riportati per la prima volta dal quotidiano tedesco Die Welt, forniscono il quadro più chiaro delle intenzioni dell'amministrazione Trump di ridurre il proprio impegno nell'Alleanza. Il Pentagono non ha ancora reso pubblica la tempistica del ritiro, ma secondo funzionari americani avverrà molto presto, ben prima di quanto previsto dalle controparti europee. L'improvviso ritiro delle forze americane comprometterebbe la capacità della Nato, ad esempio, di monitorare il traffico sottomarino russo o di lanciare missili Tomahawk a lungo raggio in profondità nel territorio russo.