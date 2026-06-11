Bce alza i tassi di interesse. Lagarde: "E' un segnale"

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11 giugno 2026 a

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Come previsto, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento. Pertanto, i tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno innalzati rispettivamente al 2,25%, al 2,40% e al 2,65%, con effetto dal 17 giugno 2026. Si tratta del primo rialzo da settembre 2023.

"La decisione che abbiamo preso non e' una decisione forte, e' chiaramente un segnale ed era necessaria, data la situazione economica che abbiamo, data l'incertezza che stiamo attraversando, alla luce delle prospettive sull'inflazione che abbiamo nelle proiezioni". Lo ha dichiarato la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa.

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"Quello che osserviamo al momento e un aumento delle aspettative di inflazione nel breve termine in tutte e tre le categorie, in misura maggiore tra i consumatori, perche questo e tipicamente cio che accade. Tuttavia, quando si guarda alle aspettative di lungo termine, queste risultano nel complesso ben ancorate al nostro obiettivo del 2%". Lo dichiara la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa a Bruxelles.