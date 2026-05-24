Lagarde gela Fazio, la gufata clamorosa di Draghi: "Da una crisi all'altra"

Valerio Castro 24 maggio 2026 a

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Nel salotto di Fabio Fazio sul Nove domenica 24 maggio c'è Christine Lagarde, presidente della Bce che ha preso il testimone da Mario Draghi. "Siamo passati da una crisi all'altra e quando io ho cominciato ad occuparmi del mio compito Mario Draghi mi ha detto: le cose dovrebbero andare abbastanza bene", afferma l'economista francese.

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Un auspicio tutt’altro che profetico. "Poi un paio di mesi più tardi è arrivato il Covid e l'economia si è bloccata. Poi Putin che ha cominciato a giocare con il prezzo del petrolio e del gas.Poi la guerra contro l'Ucraina, questa guerra illegittima e ingiustificabile. Abbiamo appena visto le immagini di quello che sta succedendo adesso a Kiev e fa veramente paura, è una cosa che continua", elenca Lagarde.La lista è lunga: "Poi c'è stata la crisi energetica, l'inflazione che è salita tantissimo e poi il presidente Donald Trump è stato rieletto e sono arrivati i tassi che sono saliti tantissimo".

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"E se questo non fosse sufficiente", conclude, "il 28 febbraio Israele e gli Stati Uniti hanno fatto partire una guerra contro l'Iran che ha bloccato tutto il traffico che attraversava lo Stretto di Hormoz e questo automaticamente ha eliminato i movimenti di gas e petrolio all'economia globale del mondo. Siamo passati da una crisi all'altra e tutte le volte abbiamo dovuto reagire e trovare dei modi per difendere le nostre economie qui in Europa", è l'amara considerazione di Lagarde.