Hormuz, elicottero americano abbattuto dall'Iran. Trump: "Risponderemo". Salvi i piloti

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Andrea Riccardi 09 giugno 2026 a

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Un elicottero Apache degli Stati Uniti è stato abbattuto dall'Iran mentre stava sorvolando lo Stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump ha preannunciato "una risposta" militare. La comunicazione è giunta attraverso la piattaforma Truth Social. "Sono appena stato informato dalle nostre grandi forze armate", ha riferito Trump, "che, la scorsa notte, gli iraniani hanno abbattuto uno dei nostri sofisticatissimi elicotteri Apache mentre pattugliava Hormuz". Il presidente ha aggiunto che "a bordo c'erano due piloti" e che "entrambi sono al sicuro e illesi". "Ciononostante, gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere a questo attacco", ha sottolineato il Capo della Casa Bianca.