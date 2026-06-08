Cina-Corea del Nord, l'asse di ferro tra dittatori è sempre più forte. Xi Jinping a Pyongyang

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Alberto Russo 08 giugno 2026 a

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Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto un'accoglienza trionfale in Corea del Nord lunedì, in occasione della sua prima visita dal 2019, mentre Pyongyang ribadisce il suo allineamento con Mosca e mantiene ferma la rotta verso il suo programma nucleare. Sebbene la Cina rimanga un sostenitore chiave a livello diplomatico, economico e politico di Pyongyang, soggetta a numerose sanzioni delle Nazioni Unite, il leader nordcoreano Kim Jong Un si è avvicinato considerevolmente a Mosca, sullo sfondo del dispiegamento di truppe a sostegno delle forze russe contro l'Ucraina. Lo scorso settembre, Kim è apparso al fianco di Xi Jinping e del presidente russo Vladimir Putin a una grande parata militare a Pechino, a dimostrazione del suo accresciuto prestigio. "Non importa come cambino i tempi o come si evolva la situazione internazionale, la tradizionale amicizia tra Cina e Corea del Nord rimane invincibile", ha affermato Xi Jinping in un articolo in prima pagina sul Rodong Sinmun, il quotidiano ufficiale nordcoreano.

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Kim Jong Un e sua moglie Ri Sol-ju hanno accolto Xi Jinping, accompagnato dalla moglie Peng Liyuan, all'arrivo a Pyongyang. Nella capitale, enormi ritratti dei due leader dominavano Piazza Kim Il Sung durante una grande cerimonia di benvenuto, dove soldati e bambini in costumi colorati attendevano l'arrivo del presidente cinese. Una banda militare ha suonato gli inni nazionali di entrambi i paesi e Xi ha accompagnato Kim Jong Un per l'ispezione della guardia d'onore, mentre una folla festante sventolava bandiere, fiori e palloncini, come mostrano le immagini. Questa visita avviene a meno di un mese da quella del presidente statunitense Donald Trump e del presidente russo Vladimir Putin a Pechino, e mentre i colloqui sul nucleare tra Pyongyang e Washington rimangono in una fase di stallo. Ieri l'influente sorella di Kim Jong Un, Kim Yo Jong, ha ribadito che l'abbandono delle armi nucleari è fuori discussione.

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Il mese scorso la Casa Bianca ha dichiarato che Xi Jinping e Donald Trump, durante il loro recente vertice, avevano "riaffermato il loro obiettivo comune di denuclearizzare la Corea del Nord", sebbene Pechino non abbia commentato la notizia. Dopo il fallimento del vertice Kim-Trump del 2019, dovuto alla mancanza di un accordo sulla denuclearizzazione e sulle sanzioni, la Corea del Nord ha ripetutamente dichiarato che il suo status di potenza nucleare è "irreversibile". Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung, un progressista, ha detto che Seul non dovrebbe abbandonare la denuclearizzazione della Corea del Nord, per evitare un effetto domino in tutta l'Asia orientale. "La Corea del Nord sta ancora producendo materiale nucleare, proprio in questo momento", ha dichiarato Lee ai giornalisti. Le sanzioni internazionali che limitano gli scambi commerciali con Pyongyang "vengono imposte nella misura del possibile. Ma non è chiaro se la porta sia chiusa da parte cinese, mentre è certamente aperta da parte russa... In altre parole, le sanzioni non si stanno dimostrando molto efficaci", ha lamentato il presidente sudcoreano.