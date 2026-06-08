Lettonia, caccia della Nato abbattono un drone sconosciuto: alta tensione nei cieli d'Europa

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Fausta De Rossi 08 giugno 2026 a

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Il ministero della Difesa lettone ha comunicato che un caccia Nato ha abbattuto questa mattina un drone che sorvolava lo spazio aereo della Lettonia. "Le Forze Armate Nazionali informano che, nello spazio aereo lettone sopra la regione della Latgallia, caccia della missione Nato Baltic Air Policing hanno abbattuto un veicolo aereo senza pilota (drone) straniero che era entrato in Lettonia a seguito di guerra elettromagnetica russa", afferma il ministero in una nota. Allo stesso tempo, la difesa lettone fa sapere che le minacce allo spazio aereo annunciate nei comuni di Aluksne, Ludza, Balvi e Rezekne sono terminate.

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"I caccia della missione Nato Baltic Air Policing erano stati fatti decollare in risposta alla minaccia nello spazio aereo lettone. Le Forze Armate Nazionali, insieme agli alleati Nato, monitorano costantemente lo spazio aereo per garantire la capacità di rispondere immediatamente a potenziali minacce. Le Forze Armate Nazionali hanno rafforzato le capacità di difesa aerea lungo il confine orientale schierando unità aggiuntive", si aggiunge. "Finché continuerà l'aggressione della Russia in Ucraina, rimane possibile il ripetersi di incidenti in cui un drone straniero entri o si avvicini allo spazio aereo lettone", conclude la nota.