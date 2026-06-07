Guerra, si ripiomba nel baratro: missili dall'Iran contro Israele

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Fausta De Rossi 07 giugno 2026 a

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L'esercito israeliano ha rilevato che poco dopo le 21 sono stati lanciati missili dall'Iran verso Israele. "I sistemi di difesa sono operativi per intercettare la minaccia", afferma il portavoce dell’Idf. Sono entrate in azione le sirene a Haifa dopo l'allarme missili, che dovrebbero essere stati entrambi intercettati senza conseguenze. Il Qatar ha reso noto di aver chiuso il suo spazio aereo. Una ventina di minuti dopo è partita un'altra salva di missili. Si tratta del primo attacco iraniano contro Israele dalla tregua siglata lo scorso 8 aprile.

Poco prima Hezbollah ha dichiarato di aver lanciato un drone contro una postazione militare nel nord di Israele, confermando un attacco avvenuto poche ore dopo che Israele aveva affermato di aver colpito Beirut in risposta agli attacchi transfrontalieri. In una dichiarazione, il gruppo ha affermato che "in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte del nemico israeliano e agli attacchi che hanno colpito i villaggi nel sud del Libano... i combattenti della Resistenza islamica hanno preso di mira, alle 9:30 di domenica 7 giugno 2026, un gruppo di soldati nemici israeliani presso la caserma di Dovev".