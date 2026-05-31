Libano, i soldati israeliani conquistano il castello dei crociati. Fu base dell'Olp

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 31 maggio 2026 a

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Is6raele conquista il castello dei crociati. O meglio, riconquista la fortezza di Beaufort che nel 1982 aveva sottratto all'Olp, l'Organizzazione per la liberazione della Palestina che lì aveva istituito il quartier generale durante la guerra del Libano. Terminato quel conflitto, le Idf si erano ritirate per poi ritornare con la nuova guerra perché, sempre lì, adesso ci si era sistemata Hezbollah. Punto strategico su una rocca che domina la Galilea. "Siamo tornati più forti che mai", afferma il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che promette un "cambiamento radicale" nella politica nei confronti di Hezbollah e definisce "una svolta stragica" la conquista del castello. Eretto dai crociati nel 1139, espugnato da Saladino cinquant'anni dopo, ripreso dai cavalieri con la Croce e venduto nel 1260 ai Templari, è sempre stato al centro di dispute. Se ne sono impadroniti, nel corso dei secoli anche i Mamelucchi, gli Ottomani e i francesi, quando il Libano era un protettorato di Parigi. Poi, nel 1982, divenne base dell'Olp di Yasser Arafat.

"La conquista di Beaufort rappresenta una tappa fondamentale e un cambiamento radicale nella politica che stiamo attuando", spiega Netanyahu. "Ora l'obiettivo è consolidare ed espandere il nostro controllo sulle aree che erano di Hezbollah". Il premier ricorda che il sito storico "divenne simbolo di profonda divisione all'interno della nostra società" dopo che le truppe israeliane conquistarono il castello durante la Prima guerra del Libano. Israele mantenne la posizione per i 18 anni di occupazione, ritirandosi nel 2000.

«Oggi siamo tornati a Beaufort in modo diverso. Siamo tornati uniti, determinati e più forti che mai», sottolinea Netanyahu. «Abbiamo abbattuto la barriera della paura. Stiamo prendendo l'iniziativa. Stiamo operando su tutti i fronti: in Siria, a Gaza e in Libano. Abbiamo istituito zone di sicurezza oltre i nostri confini per proteggere le nostre comunità». Quindi fornisce i "numeri della vittoria": 8 mila terroristi di Hezbollah eliminati da quando il gruppo sostenuto dall'Iran ha iniziato ad attaccare Israele in seguito al massacro guidato da Hamas il 7 ottobre 2023. Tremila di questi militanti sono stati uccisi dall'inizio della guerra contro l'Iran. Tredici i soldati israeliani caduti sul campo; l'ultimo ieri sera, vittima di un drone. Ora le bandiere israeliana e della Brigata Golani sventolano sul Castello di Beaufort.