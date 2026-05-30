Russia, gli 007 europei avvertono: "Mosca impegnata nel furto di tecnologia occidentale"

30 maggio 2026 a

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Parallelamente alla guerra in Ucraina, la Russia è impegnata a intensificare gli sforzi per rubare tecnologia occidentale e segreti della difesa. A riferirlo all'Associated Press sono stati tre alti funzionari dell'intelligence europea. La strategia si basa sull'utilizzo di società fittizie, spie informatiche e hacker, tutte risorse impegnate in "seri sforzi" per ottenere macchine avanzate, attrezzature industriali, ricerca e sviluppo a doppio uso.

In Svezia, fa sapere Christopher Wedelin del Servizio di sicurezza locale, la Russia sta prendendo di mira l'industria bellica e progetti come il caccia Gripen. Ma non solo, nel mirino del Cremlino ci sarebbero anche le tecnologie usate per telecamere e laser sviluppate per uso civile, che potrebbero essere integrate nei sistemi d'arma russi.

Lo scopo è quello di tenere il passo con lo sviluppo occidentale. Per Juha Martelius, direttore dell'intelligence finlandese, si parla di "tecnologia spaziale, quantistica, tecnologia marittima". In particolar modo, però, al centro dell'interesse c'è quella "spaziale", di cui Mosca ha bisogno "subito" per ottenere immagini satellitari, comunicazioni e navigazione. Lo stesso alert arriva anche dal Regno Unito, che mette inoltre in guardia sugli atti di sabotaggio e tentativi di assassinio mirati.

Le tattiche sempre più aggressive della Russia potrebbero derivare dalle crescenti preoccupazioni interne per la sua economia che, fa sapere Kaupo Rosin dell'intelligence estone, non starebbe andando affatto bene. Ai fatti, la guerra e le sanzioni hanno rallentato la crescita e alimentato un'inflazione persistente in Russia, che nonostante tutto prosegue imperterrita la guerra di aggressione in Ucraina.