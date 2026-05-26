Belgio, tragedia per degli studenti: treno travolge uno scuolabus. Ci sono dei morti

Foto: Sky News

Andrea Riccardi 26 maggio 2026 a

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Uno scuolabus è stato investito da un treno a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, in Belgio. Il ministro dell'Interno Bernard Quintin ha segnalato diverse “vittime" e pure l'emittente Vrt parla di diversi morti. "È con profonda tristezza che ho appreso del tragico incidente a Buggenhout. I miei pensieri sono con le vittime e i loro cari. Auguro molto coraggio ai feriti," ha scritto il ministro su X. Secondo Vrt, oltre all'autista, lo scuolabus trasportava sette bambini e un accompagnatore. "La collisione è avvenuta alle 8:08 del mattino. Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate e il semaforo era rosso. Non conosciamo le circostanze dell'incidente. Spetta alla polizia e all'ufficio del procuratore condurre l'indagine", ha detto Thomas Baeken, portavoce di Infrabel, l'azienda pubblica responsabile della gestione, manutenzione e sviluppo dell'intera rete ferroviaria del Belgio, parlando con Vrt.

La polizia federale si mostra cauta e non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali sulle vittime. "Non stiamo ancora fornendo informazioni sulle vittime. Sono stati effettuati i primi accertamenti da parte della polizia ferroviaria", ha dichiarato An Berger, portavoce della polizia federale. Quando lo scuolabus ha attraversato il passaggio a livello, "le barriere erano abbassate e i semafori erano rossi", ha confermato Infrabel. Secondo Infrabel, il treno proveniva da Bruges ed era diretto a Buggenhout. "Il passaggio a livello si trovava a circa un chilometro dalla stazione, quindi il treno aveva già iniziato a rallentare, ma l’impatto è stato comunque molto violento. Il macchinista ha tentato una frenata d'emergenza, ma era troppo tardi", ha ulteriormente spiegato Infrabel. Secondo quanto riportato dai media locali, non si sarebbero registrati feriti a bordo del treno.