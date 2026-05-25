Iran Pezeshkian ordina il ripristino dell'accesso alla rete Internet

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Angela Bruni 25 maggio 2026 a

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Il presidente Massoud Pezeshkian ha ordinato il ripristino dell'accesso internazionale a Internet in Iran, sospeso dall'inizio degli attacchi lanciati da Stati Uniti e Israele. "Il decreto volto a ripristinare Internet allo stato precedente a gennaio è stato comunicato al Ministero delle Comunicazioni dal Presidente Massoud Pezeshkian", hanno annunciato le agenzie di stampa Tasnim e Fars. Interrotto durante le proteste di piazza culminate all'inizio di gennaio in una rivolta sedata nel sangue, l'accesso internazionale a Internet era stato poi sospeso il 28 febbraio, all'inizio dei raid aerei statunitensi e israeliani. Da allora, la popolazione aveva accesso solo a piattaforme e siti web appartenenti alla rete nazionale.