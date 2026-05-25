Ebola fuori controllo in Congo: il virus arriva anche nel Sud Kivu. Aumentano morti e contagi

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Alberto Russo 25 maggio 2026 a

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L'epidemia di Ebola continua ad aggravarsi nella Repubblica Democratica del Congo e si è ormai estesa anche alla provincia del Sud Kivu, dove sono stati registrati due casi confermati, tra cui un decesso. Lo riferisce Radio Okapi, citando l'ultimo rapporto del ministero della Salute aggiornato a ieri. Secondo il responsabile medico della divisione sanitaria provinciale del Sud Kivu, Aimé Alengo, il nuovo focolaio è stato individuato nella zona sanitaria di Miti-Murhesa, nel territorio di Kabare, circa 20 chilometri a nord di Bukavu. L'area è interessata dall'insicurezza provocata dalla presenza di gruppi armati, in particolare della ribellione AFC/M23, circostanza che rende più difficile l'attuazione delle misure di risposta sanitaria. Di fronte all'espansione del contagio, il governo congolese ha annunciato nuove iniziative diplomatiche per garantire un accesso sicuro alle aree colpite.

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Nel corso di una conferenza stampa congiunta con il ministro della Sanità ugandese e il direttore generale dell'Africa Cdc, il ministro della Salute pubblica Roger Samuel Kamba ha spiegato che Kinshasa sta lavorando per facilitare l'ingresso delle squadre sanitarie e umanitarie nelle zone controllate dai gruppi armati. Lo stesso Kamba ha inoltre reso noto di aver chiesto al primo ministro la riapertura dell'aeroporto internazionale di Goma e un migliore accesso logistico al Sud Kivu, con l'obiettivo di accelerare il dispiegamento degli aiuti e coordinare la risposta regionale contro il virus. Secondo il ministero della Salute, la diciassettesima epidemia di Ebola nella Rdc ha già provocato 817 contagi e 179 decessi nelle province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu.