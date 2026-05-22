Usa, Warsh nuovo presidente della Fed rompe tradizione e giura alla Casa Bianca

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Leonardo Ventura 22 maggio 2026 a

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Kevin Warsh riporterà la Federal Reserve "alle sue origini" e ne ripristinerà "l'indipendenza". Lo ha detto il consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, in un'intervista alla Cnbc. Proprio oggi il nuovo presidente della Fed presterà giuramento in una cerimonia alla presenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, assumendo la guida della banca centrale. Warsh, nominato da Trump, si è espresso a favore di tagli dei tassi in passato. Subentra così a Jerome Powell, spesso critico con il presidente Usa che è arrivato persino a promuovere un'indagine penale che, secondo l'ormai ex banchiere centrale, era volta invece a esercitare pressioni sulla Fed in merito alle decisioni di politica monetaria. Secondo quanto rileva Afp, è insolito che il capo della Fed - un organismo indipendente e apartitico - prestiti giuramento alla Casa Bianca. L'ultimo capo della banca centrale a farlo è stato Alan Greenspan nel 1987 durante la presidenza del repubblicano Ronald Reagan. Nell'udienza di conferma al Senato, Warsh ha insistito sul fatto che "assolutamente no" non sarebbe stato un burattino del presidente. Non sarà facile il suo compito: dirigere una banca centrale e la politica monetaria in un momento di incertezza dovuta all'impennata dei prezzi dell'energia e al mercato del lavoro che mostra segni di debolezza.

La Federal Reserve ha il duplice mandato di mantenere l'obiettivo di spesa a lungo termine e di garantire al contempo la massima occupazione. L'inflazione al consumo negli Stati Uniti ad aprile si è attestata al 3,8%, il livello più alto degli ultimi tre anni. In una riunione della Fed del mese scorso, la maggioranza dei responsabili politici ha indicato che potrebbe essere necessario un aumento dei tassi se il calo continuerà a rimanere al di sopra dell'obiettivo a lungo termine della Fed. Secondo Warsh, gli aumenti di produttività derivanti dall'innovazione guidata dall'intelligenza artificiale consentiranno all'economia Usa di crescere rapidamente. Il tasso di disoccupazione è rimasto relativamente stabile intorno al 4,3% nell'ultimo anno. Ma la crescita dell'occupazione - spesso utilizzata come indicatore dall'attività economica - ha oscillato tra espansione e contrazione di mese in mese. Questa situazione ha messo la Fed in una posizione potenzialmente difficile, costringendola a scegliere tra le due opzioni. A complicare ulteriormente le sfide di Warsh potrebbe essere il fatto che il predecessore abbia scelto di rimanere nel consiglio come membro - una mossa insolita ma non senza precedenti per un presidente uscente. Powell ha citato le minacce all'indipendenza della Fed come motivo della decisione.