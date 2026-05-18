Iran, Trump frena: "Sospeso l'attacco di domani su richiesta degli alleati del Golfo"

18 maggio 2026 a

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Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato che gli alleati nella regione del Golfo, quindi l'Emiro del Qatar Al Thani e il principe ereditario Mohammed bin Salman oltre che il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan, gli hanno chiesto di sospendere l'attacco contro l'Iran "programmato per domani". Ci sarebbero dunque "in corso seri negoziati".

"A loro avviso, in quanto grandi leader e alleati, si raggiungerà un accordo che sarà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, cosi' come per tutti i Paesi del Medio Oriente e non solo - scrive Trump sulla piattaform Truth - Questo accordo includerà, cosa fondamentale, nessuna arma nucleare all'Iran".

Il tycoon però tiene il punto e ha dato istruzione "di tenersi pronti a sferrare un attacco su vasta scala contro l'Iran, in qualsiasi momento, qualora non si raggiunga un accordo accettabile".