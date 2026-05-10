Francia, l'ex premier Philippe si candida all'Eliseo contro il ProPal Mélenchon

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Angela Bruni 10 maggio 2026 a

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L'ex primo ministro francese e presidente di Horizons, il centrista Edouard Philippe, si è presentato oggi come il candidato alle elezioni presidenziali del 2027 capace di "far progredire la Francia" al di là delle ideologie. Dopo aver fatto il premier per l'attuale Capo di Stato, Emmanuel Macron, è tornato a fare il sindaco di Le Havre. L'annuncio è stato dato durante un evento a Reims, nel presentare la strategia di campagna per la corsa all'Eliseo, tra meno di un anno. Philippe, che con Macron ha poi discusso lasciando Palazzo Matignon, ha iniziato a delineare la struttura della futura campagna per le elezioni presidenziali, con la creazione di una "leadership collettiva" e l'annuncio di un grande comizio politico il 5 luglio a Parigi. Ha affermato che per il progetto politico, iniziato il 9 ottobre 2021 con la fondazione di Horizons (dopo una vita trascorsa tra i socialisti e l'approdo a En Marche, la creatura di Macron), Philippe sta per iniziare una "nuova fase". Il progetto deve "estendersi ben oltre" Horizons, con l'obiettivo di una futura "rimodellazione" del panorama politico francese. "La mia candidatura è attesa da tempo. È iniziata quando abbiamo creato questo partito. Perché una candidatura presidenziale non è qualcosa che si improvvisa, e a differenza di altri, essere candidato non è la mia professione", ha dichiarato, in un chiaro riferimento al leader di La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, e di Marine Le Pen, che si sono già candidati all'Eliseo per ben tre volte. E l'ex comunista Mélenchon lo già fatto per la quarta volta, annunciando la scorsa settimana di correre per l'Eliseo anche nel 2027.

Philippe, che punta a federare le forze di centro e i moderati, ha annunciato che la leadership congiunta della campagna elettorale sarà composta dal segretario generale di Horizons e sindaco di Angers, Christophe Bechu; dalla deputata del partito presidenziale Renassance, Marie Guevenoux; e l'eurodeputato e delegato generale del suo partito, Gilles Boyer. "Il passaggio a questa nuova fase, legata alla campagna presidenziale, ci impone di andare oltre i confini del partito e di orientarci verso un'organizzazione più aperta", ha dichiarato Philippe. L'ex capo del governo ha insistito sul fatto che le presidenziali comporteranno una profonda riorganizzazione politica in Francia. "Rappresenteranno un riallineamento. Dovremo creare un nuovo spazio politico per costruire una nuova maggioranza" al di là di Horizons, ha affermato. "Produrre, proteggere, educare, prendersi cura: questi sono i punti cardinali, il Dna del nostro progetto", che sarà orientato alla "prosperità, non alla decrescita", che "sarà decisivo nel garantire il ripristino dell'ordine" e che investirà "massicciamente" nell'istruzione pubblica e nella sanità.L'obiettivo dichiarato è quello di raggiungere i 50mila iscritti entro inizio luglio, 10mila in più rispetto a quelli che Horizons dichiara di avere attualmente.