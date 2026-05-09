Putin indica Schroeder: "È lui il mediatore ideale tra Russia e UE"

09 maggio 2026 a

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Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di essere pronto ad accettare come negoziatore dell'Unione Europea qualsiasi leader che non abbia espresso giudizi negativi sulla Russia. "Ma personalmente - ha detto parlando con i giornalisti - Il negoziatore ideale per il dialogo tra Russia ed Europa è l'ex cancelliere tedesco Schroeder".

Lo scorso 7 maggio, il presidente del Consiglio europeo António Costa ha dichiarato che l'Ue si sta preparando a possibili negoziati con Mosca sul conflitto in Ucraina. L'Unione avrebbe le potenzialità per dialogare e attualmente sta cercando di definire la modalità migliore per organizzare i preparativi per potenziali colloqui.

Lo zar, che finora ha smentito la possibilità di proroga della tregua con l'Ucraina oltre l'11 maggio, ha però fatto sapere che "il conflitto in Ucraina stia volgendo al termine" e di essere "pronto a incontrare" il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, "una volta che sarà' stato siglato un accordo".