Cnn, il Pentagono pubblica documenti segreti sugli extra-terrestri

08 maggio 2026 a

a

a

Dopo che lo scorso febbraio il presidente Usa Donald Trump aveva annunciato l'intenzione di ordinare alle agenzie federali di "identificare e pubblicare" i dossier riguardanti extraterrestri e Ufo, il Pentagono ha poi pubblicato il primo lotto di documenti segreti che attestano avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Alcuni, addirittura, risalenti agli Anni '40. "Mentre le precedenti amministrazioni non sono state trasparenti su questo argomento, con questi nuovi documenti e video, il popolo può decidere da sé. Che diavolo sta succedendo? Divertitevi" ha scritto il tycoon sulla piattaforma Truth Social. Trump aveva attaccato Barack Obama accusandolo di aver diffuso "informazioni classificate" sugli alieni per via di una sua risposta durante il podcast di Brian Tyler Cohen in cui aveva ironicamente detto: "Sono reali, ma io non li ho visti e non sono tenuti nell'area 51".

Di fronte al clamore suscitato sui social network, l'ex presidente democratico aveva poi chiarito di non aver visto "alcuna prova, durante la sua presidenza" che extraterrestri avessero "preso contatto con noi". Negli ultimi anni l'interesse per i fenomeni aerei non identificati è cresciuto notevolmente negli Stati Uniti, anche perché il governo americano ha aperto numerose indagini su segnalazioni di velivoli dalle caratteristiche apparentemente inspiegabili, in un contesto segnato però dai timori che potenze rivali possano sperimentare tecnologie militari molto avanzate.

Il Pentagono, comunque, continua a mantenere una posizione prudente. Già nel marzo 2024 il dipartimento della Difesa aveva infatti diffuso un rapporto ufficiale nel quale sosteneva di non avere alcuna prova che i "fenomeni aerei non identificati" fossero collegati a tecnologie extraterrestri, spiegando che molti casi sospetti si erano poi rivelati semplici palloni meteorologici, satelliti, aerei spia o altre attivita' ordinarie.