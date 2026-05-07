Tg1, Marco Poggi ai carabinieri: "Mi state influenzando"
Nelle carte dell'inchiesta la sorpresa dei carabinieri che definiscono Marco Poggi "ostile" e alle prese con una "costante difesa d'ufficio di Andrea Sempio". Lo scrive il Tg1 sui propri canali social. "Io capisco che fate il vostro lavoro - le parole di Poggi durante l'interrogatorio del 20 maggio 2025- pero' in questa situazione mi state influenzando" [...] Non so cosa rispondere perché se do una risposta poi questo scrive...omissis...non riesco neanche a finire la frase".
"Per gli inquirenti nell'esame di Marco Poggi - si legge ancora sui social del Tg1 - si registra una 'modificazione' del contenuto delle testimonianze rese nell'arco di 18 anni e confermate fino a 2 mesi prima.