Germania, alert dell'intelligence: "La minaccia iraniana è urgente di quanto detto"

07 maggio 2026 a

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Secondo l'intelligence tedesca, il rischio di attacchi legati all'Iran in Germania è più grave di quanto il governo abbia pubblicamente riconosciuto. A quanto si apprende, i funzionari dello Stato avrebbero spinto i leader politici a emettere avvertimenti pubblici più severi riguardo la minaccia, dalle prove in aumento, che potrebbe scagliarsi anche contro i dissidenti di Teheran nel paese.

Al momento, gli investigatori stanno valutando se proxy iraniani siano coinvolti in un attacco, avvenuto lo scorso mese, a un ristorante israeliano a Monaco in cui gli assalitori hanno rotto finestre e lanciato ordigni esplosivi nell'edificio. A finire principalmente nel mirino delle violenze, secondo i Servizi, le istituzioni ebraiche. Si indaga anche sul legame sempre più stretto fra agenti iraniani e criminalità organizzata.