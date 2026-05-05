Iran, crisi interna dopo i raid sul Golfo. Pezeshkian imbufalito con i Pasdaran: “Irresponsabili”

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Fausta De Rossi 05 maggio 2026 a

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Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, è estremamente irritato dalle azioni di Ahmad Vahidi, comandante dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniani, giudicando gli attacchi missilistici e con droni contro gli Emirati Arabi Uniti azioni "irresponsabili", compiute senza metterne a conoscenza il governo e senza coordinamento. E' quanto sostiene Iran International, citando fonti esclusive. Per il capo di Stato è "follia" l'approccio scelto dai Pasdaran. Da qui, la ricerca di un incontro con la Guida Suprema Mojtaba Khamenei per chiedergli di fermare i loro attacchi contro i Paesi del Golfo Persico, cogliendo al contrario la possibilit° diplomatica che a suo dire ancora esiste.

L'Iran cadrà militarmente o per una crisi economica

Nel frattempo l'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha smentito la notizia che una nave legata alla compagnia di navigazione danese Maersk avrebbe attraversato lo Stretto di Hormuz sotto scorta americana. "Le notizie non sono accurate. Nessun sito affidabile di monitoraggio marittimo ha pubblicato una simile informazione e Maersk non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale a conferma del passaggio", ha affermato Tasnim.