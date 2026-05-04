Strage di Bondi beach, al via la commissione d'inchiesta sull'attentato antisemita

04 maggio 2026 a

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Sono iniziate oggi a Sidney, in Australia, le audizioni pubbliche della Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion, la commissione d’inchiesta istituita dopo l’attacco terroristico del 14 dicembre del 2025 durante una celebrazione della festività ebraica Hanukkah a Bondi Beach. Gli autori della strage che ha provocato la morte di 15 persone, Sajid e Naveed Akram, erano ispirati allo Stato islamico. Il primo era stato ucciso dalla Polizia sul posto, mentre il secondo era rimasto ferito e successivamente incriminato con l'accusa di atto terroristico.

Nel corso della prima giornata di audizioni hanno testimoniato diversi ebrei australiani - alcuni dei quali sotto pseudonimo per timore della propria sicurezza - che hanno inoltre dichiarato di valutare di lasciare l’Australia per l'impennata dei casi di antisemitismo che sono culminati nell'attentato.

La sessione di 2 settimane ha lo scopo di esaminare la natura e la diffusione dell’antisemitismo nelle istituzioni e nella società australiane. Ulteriori udienze nel corso dell’anno esamineranno altri argomenti prima che la commissione pubblichi il suo report finale a dicembre.

La figlia di una delle vittime degli attacchi di Bondi ha raccontato di essere stata insultata verbalmente un anno fa mentre portava in braccio il suo bambino in un centro commerciale di Sydney da un uomo che aveva notato la sua collana con la stella di David. “Mi sono sentita scioccata, esposta e in pericolo - detto Sheina Gutnick - C’erano molte persone intorno a me, ma nessuno è intervenuto“. Suo padre Reuven Morrison, 62 anni, ha lanciato un mattone contro uno degli attentatori di Bondi Beach, poi è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Gutnick ha detto di essere cauta nel partecipare a eventi con la sua famiglia in luoghi pubblici o nel recarsi in alcune zone di Sydney, sempre per timore.