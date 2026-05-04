Lipsia, auto a tutta velocità sulla folla: "Morti e feriti". Terrore nel centro città

04 maggio 2026 a

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Terrore in Germania. Almeno due persone sono morte e altre sono rimaste ferite dopo che un'auto lanciata ad alta velocità ha colpito un gruppo di pedoni nel centro di Lipsia. Il conducente sarebbe stato fermato dalla polizia. "Due persone sono morte", ha annunciato il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, come riporta Bild. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l'incidente è avvenuto in Grimmaische Strasse, una via commerciale che collega Augustusplatz con la piazza del mercato. Sul luogo dell'incidente sono presenti circa dieci ambulanze. I negozi nella zona pedonale sono stati chiusi e la zona è transennata.

Un testimone oculare che lavora in uno dei negozi della strada colpita ha dichiarato a Focus online: "Sono ancora completamente sotto shock. Dall'interno del negozio, ho visto un'auto sfrecciare a tutta velocità. Alcune persone sono state investite. Questo è tutto ciò che ho visto; poi l'auto è sparita dalla mia vista. Andava a velocità elevata; era un veicolo di grandi dimensioni. Ora la strada è piena di ambulanze e polizia". Sul posto sono presenti oltre una dozzina di ambulanze. Un team di intervento per le emergenze si sta inoltre prendendo cura dei feriti e delle persone colpite.

L'autista inizialmente è fuggito dal luogo dell'incidente, ma è stato successivamente arrestato: "L'autista è stato arrestato e al momento non è più considerato una minaccia", ha comunicato ancora la polizia. "Siamo devastati. Tutto ciò che posso fare ora è esprimere la mia solidarietà alle famiglie delle vittime. Ora tutto il resto dipenderà dal lavoro della polizia e delle autorità inquirenti.", ha dichiarato il sindaco Jung.