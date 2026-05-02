Usa, ordinato il ritiro di 5mila soldati dalla Germania

02 maggio 2026 a

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Il segretario dalla Difesa Usa, Pete Hegseth, ha ordinato il ritiro di circa 5.000 soldati americani present in Germania. Un portavoce del Pentagono ha spiegato all'agenzia tedesca Dpa che il ritiro dovrebbe essere completato entro i prossimi sei, dodici mesi. Per il Pentagono si tratta di una decisione che "segue un'attenta revisione della presenza delle forze del Dipartimento in Europa", dettata "da esigenze operative e condizioni sul campo". Secondo dati militari Usa di metà aprile, sono circa 86.000 i militari americani in Europa, circa 39.000 dei quali in Germania. I numeri cambiano costantemente, in parte per motivi di rotazione e per le esercitazioni militari. Nei giorni scorsi il presidente Donald Trump aveva minacciato il ritiro delle truppe americane in Germania, Italia e Spagna.

La Nato "collabora con gli Stati Uniti per meglio comprendere i dettagli della loro decisione" di ritirare truppe americane dalla Germania annunciata da Washington, ha annunciato la portavoce dell'Alleanza atlantica Allison Hart su X. "Questo aggiustamento sottolinea la necessità per l'Europa di continuare a investire di più nella difesa e di assumersi una maggiore responsabilità nella nostra difesa comune", ha aggiunto, dopo che il Pentagono ieri ha anticipato il ritiro di 5mila militari americani dalla Germania da qui a un anno, in seguito alle parole di Donald Trump.