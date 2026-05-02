Quei legami tra i capi della missione per Gaza e Yahia Sarri l'algerino "uomo di Hamas"

Saif Abu Keshk, portavoce e membro dell'organizzazione, è collegato al capo dell'Associazione degli Studiosi Musulmani

Christian Campigli 02 maggio 2026 a

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Ombre, ambiguità e un conto che non riesce proprio a tornare. A leggere i giornali pettinati pare che gli attivisti ProPal della Flotilla siano dalla parte giusta della storia. E abbiano deciso di aiutare i più deboli contro i soprusi dei cattivoni. Una chiave di lettera lontana anni luce dalla realtà e che non tiene conto di (almeno) due aspetti sostanziali. La prima è legata alla presenza, dietro ai poveri palestinesi, di un’organizzazione terroristica chiamata Hamas. Che ha, come principale obiettivo, quello di distruggere Israele. Ieri la caravella guidata dai radical chic figli di papà con la kefiah al collo e il Rolex al polso, convinti che basti gridare «pace» per ottenerla, è stata fermata dall’esercito israeliano.

E in un amen si sono moltiplicati gli appelli, le accuse al governo di Tel Aviv e le prese di posizione a favore dei presunti portatori di pace. Eppure a capo dell’imbarcazione ci sono persone che hanno legami davvero poco trasparenti con organizzazione terroristiche e un passato quantomeno nebuloso. Andiamo con ordine. I documenti del governo israeliano e della sua intelligence, che ha indagato a lungo su questa iniziativa, sono chiari. Saif Abu Keshk è membro del comitato direttivo e portavoce della Global Sumud Flotilla, presidente della Coalizione internazionale contro l’occupazione israeliana, è collegato a Yahia Sarri, religioso algerino legato ad Hamas e in capo all’Associazione degli Studiosi Musulmani Algerini (affiliata ai Fratelli Musulmani) e al suo Comitato di Soccorso, tramite cui sono stati trasferiti aiuti dall’Algeria a Gaza. Nel 2022, durante una conferenza ad Algeri per il 68º anniversario della rivoluzione algerina, Sarri ha intrattenuto contatti con alti funzionari di Hamas, compresi i dirigenti senior Zaher Jabarin e Osama Hamdan. Nel gennaio 2024, ha incontrato pubblicamente Hamas Bassem Naim, responsabile del dipartimento per le relazioni estere di Hamas.



Nel marzo 2024, ha partecipato all’annuale evento di Iftar ad Algeri organizzato dal movimento Hamas insieme a Sami Abu Zuhri, figura di rilievo di Hamas. Muhammad Nadir Al – Nuri è cittadino malese nato in Scozia nel 1987, membro del comitato direttivo della Global Sumud Flottilla e fondatore e amministratore delegato di Cinta Gaza Malaysia (CGM) ha sostenuto il finanziamento di iniziative a beneficio di entità a Gaza affiliate ad Hamas, come la costruzione di un edificio per l’Ufficio per lo Sviluppo Sociale, istituzione operante sotto il controllo del gruppo terroristico. Durante la cerimonia di inaugurazione, Al-Nuri è stato fotografato insieme a Ghazi Hamad, alto funzionario dell’ufficio politico di Hamas. Marouan Ben Guettaia è un attivista algerino membro del comitato direttivo della Global Sumud Flottilla e intrattiene legami personali, tra gli altri, con Sarri. Documentazione lo ritrae durante incontri con Youssef Hamdan, alto funzionario di Hamas. Wael Nawar ha ricoperto il ruolo di coordinatore e portavoce del Soumoud Convoy è presente in documentazione che lo ritrae in incontri con rappresentanti di Hamas, del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e della Jihad Islamica Palestinese. Nel febbraio 2025, Nawar ha partecipato al funerale di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah ucciso in un attacco israeliano, insieme a Ihsan Attaya, alto funzionario della Jihad Islamica Palestinese. Infine Zaher Birawi, attivista palestinese-britannico di Londra originario di un villaggio vicino Nablus, è apparso nel 2012 insieme al leader di Hamas Ismail Haniyeh in diversi eventi. Secondo il Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, Birawi è anche membro del consiglio del Palestinian Return Centre, organizzazione designata da Israele come «affiliata ad Hamas».

Nell’estate del 2025, Birawi ha contribuito alla promozione della missione dell’imbarcazione «Madleen», a cui ha preso parte anche l’attivista climatica Greta Thunberg.

