Oxford invita l'attivista anti Islam Tommy Robinson "in segreto" per paura di disordini

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Andrea Riccardi 02 maggio 2026 a

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Tommy Robinson sarebbe stato segretamente ingaggiato dall'Oxford Union per intervenire a un dibattito sull'Islam nella celebre università britannica. E subito scoppia il caso perché l'attivista di estrema destra è tipo che richiama folle di sostenitori e anche di detrattori. Tanto che ai suoi comizi in difesa del Regno Unito come "patria degli inglesi" non di rado scoppiano disordini. Il tema dibattito scelto dalla Oxford Union è di quelli che incendiano in un paese dove l'immigrazione (legale e non) è in continuo aumento: "Questa Assemblea ritiene che l'Occidente abbia ragione a nutrire sospetti nei confronti dell'Islam". Sebbene il dibattito sia stato pubblicizzato online come previsto per il 28 maggio, la partecipazione di Robinson è stata tenuta segreta, come rivela il Mail on Sunday, "per timore di una possibile reazione negativa da parte degli studenti". L'Oxford Union è stata fondata nel 1823 e difende con fermezza il principio della libertà di parola. Vanta una lunga storia di inviti a personaggi controversi, tra cui OJ Simpson. Nel 2013, il suo invito a partecipare a un dibattito sul nazionalismo fu ritirato a causa degli "ingenti costi di sicurezza" che avrebbe comportato ospitarlo.

Ora, a quanto pare, Robinson si sta preparando per il dibattito sull'Islam all'interno dell'unione studentesca, che, secondo il programma ufficiale, è concepito per affrontare una "questione scomoda" su "un tema profondamente controverso e polarizzante". Il testo proposto ai partecipanti all'incontro si interroga: "I sospetti occidentali nei confronti dell'Islam sono semplicemente il prodotto di pregiudizi – un tentativo di creare un capro espiatorio su cui proiettare ansie sociali più ampie – oppure riflettono una reale tensione tra alcuni aspetti della fede islamica e i valori che sono alla base della democrazia liberale?" Il programma aggiunge: "In un contesto in cui le tensioni razziali e religiose si sono intensificate in alcune parti dell'Occidente, è urgente e necessario affrontare questa questione in modo diretto". Un tema di attualità non soltanto in Gran Bretagna ma anche in molti altri paesi europei, Italia compresa.

Il dibattito si svolgerà dopo la manifestazione "Unite the Kingdom" di Robinson, prevista per il 16 maggio a Londra. La marcia in programma segue un evento simile organizzato da Robinson lo scorso settembre, che ha attirato più di 100mila persone e ha portato a numerosi arresti per via dei disordini di piazza. Interpellato in merito al dibattito di Robinson sull'Islam, un portavoce dell'Oxford Union ha spiegato che comitato organizzatore "lavora instancabilmente per curare un programma trimestrale di dibattiti e incontri con relatori che offrono ai nostri membri l'opportunità unica di sfidare, interrogare e interagire con una vasta gamma di oratori". "I relatori per questa sessione sono ancora in fase di conferma, e gli eventi in corso in Medio Oriente sono fattori importanti da tenere in considerazione", viene sottolineato . "Invitiamo solo relatori che accettano di essere messi alla prova nel contesto di un dibattito. Per gli eventi di maggiore interesse esterno, le informazioni vengono spesso diffuse in prossimità della data prevista per mitigare eventuali rischi per la sicurezza, dopo i consueti contatti con le parti interessate, comprese le forze dell'ordine".