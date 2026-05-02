Guerra in Ucraina, fonti di Kiev: "Rallentata l'avanzata russa, perdono terreno"

02 maggio 2026 a

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Secondo il sito di analisi militari ucraino DeepState, nel mese di aprile è rallentata in modo significativo l'avanzata delle forze russe in Ucraina. Rispetto al mese precedente, i russi hanno acquisito il 12% in meno di territorio e questo andamento viene registrato malgrado un aumento complessivo degli attacchi del 2,2%. Questo significherebbe che i militari di Mosca abbiano perso efficacia.

L'analisi delle operazioni conferma che la regione del Donetsk rimane l'obiettivo principale di Mosca: è in questo territorio che sono stati effettuati il 36% di tutti i progressi registrati sul campo. A seguire, nell'interesse del Cremlino c'è la regione di Sumy, nel nord, dove sono stati acquisiti 44 chilometri quadrati di territorio (30% del totale), mentre nella regione di Kharkiv si parla del 22% e in quella di Zaporizhzhia del 12%.

A marzo, le forze ucraine hanno per la prima volta dall'estate del 2023 ripreso più territorio di quanto perduto, con la liberazione di circa 257 chilometri quadrati nei primi tre mesi dell'anno, con il picco di successi alla fine di febbraio. In media, ora le forze russe avrebbero bisogno di lanciare 36 attacchi per catturare un unico chilometro quadrato di territorio.