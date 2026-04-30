Russia, piazza bomba per uccidere il Macellaio di Bucha ma lui si salva

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Andrea Riccardi 30 aprile 2026 a

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Avrebbe dovuto uccidere Azatbek Omurbekov, il generale russo che guidò l'occupazione di Bucha, la cittadina ucraina dove vennero massacrari 400 civili. E, invece, ha ammazzato un altro ufficiale la bomba piazzata oggi in un condominio di Knyaze-Volkonskoye, in Siberia. Secondo fonti investigative, l'attentatore avrebbe nascosto l'ordigno in una cassetta postale tra il primo e il secondo piano e installato una telecamera. Ha però colpito l'ingresso sbagliato: un subordinato Omurbekov è rimasto ucciso nell'esplosione. Il generale è illeso. L'Unione europea ha imposto sanzioni a Omurbekov per il ruolo nel massacro di civili a Bucha. Dall'inizio della guerra, i servizi segreti ucraini hanno preso di mira decine di alti ufficiali russi, accusandoli di coinvolgimento in crimini di guerra. VChK-OGPU, un canale Telegram anonimo con presunti legami con i servizi di sicurezza russi, ha dichiarato martedì sera che l'esplosione era stata pianificata per colpire Omurbekov, aggiungendo che ha ucciso il tenente colonnello Kuzmenko.

Knyaze-Volkonskoye è un piccolo insediamento militare alla periferia di Khabarovsk, nell'estremo oriente russo, vicino al confine con la Cina. A differenza di una tipica città civile, si tratta di una comunità di guarnigione costruita attorno a una base militare: l'accesso è controllato da posti di blocco e i non residenti necessitano di un permesso per entrare. Si ritiene che l'Ucraina sia responsabile del tentato assassinio, avvenuto lo scorso febbraio, del tenente generale Vladimir Alekseyev, che ricopriva un ruolo centrale nei servizi segreti del Paese. Alekseyev è stato colpito da diversi proiettili nel vano scale del condominio dove abitava da un uomo armato non identificato, ma è sopravvissuto all'attacco.

Il profilo di Omurbekov lo renderebbe un obiettivo di alto valore per gli 007 ucraini. Durante l'occupazione di Bucha, nel 2022, ha comandato la 64ª Brigata di Fucilieri Motorizzati delle Guardie Separate, un'unità di fanteria d'élite. La lista delle sanzioni britanniche lo accusa di essere stato al "comando diretto" di truppe coinvolte nell'uccisione di civili. La Russia hanno negato che le loro truppe abbiano ucciso civili a Bucha e, in una cerimonia segreta, Vladimir Putin ha conferito a Omurbekov il titolo di eroe della Federazione Russa, la più alta onorificenza del paese. In seguito è stato trasferito al 392° Centro di Addestramento Distrettuale di Knyaze-Volkonskoye.