Usa, arrestato soldato coinvolto nel blitz su Maduro. Aveva scommesso sulla cattura del dittatore

24 aprile 2026 a

a

a

Un soldato delle forze speciali statunitensi coinvolto nell'operazione militare che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro è stato arrestato con l'accusa di aver scommesso nel sito Polymarket sulla caduta del dittatore prima che il fatto avvenisse. Il tutto con "il solo scopo di trarne profitto".

Utilizzo illecito di informazioni governative riservate a scopo di lucro personale, furto di informazioni governative non pubbliche, frode sui beni, frode telematica e transazione monetaria illecita: sono quindi questi gli atti d'accusa per Gannon Ken Van Dyke, che avrebbe effettuato operazioni sulla piattaforma pari a 33mila euro sfruttando informazioni classificate.

"Si tratta di un chiaro caso di insider trading ed è illegale ai sensi della legge federale", fa sapere Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L'account sarebbe stato creato introno al 26 dicembre, quindi pochi giorni prima del fatto, per svolgere qualche trading su mercati legati a Maduro e Venezuela.

In una dichiarazione pubblicata ieri sui social, Polymarket ha affermato: "Quando abbiamo identificato un utente che effettuava operazioni di trading utilizzando informazioni governative secretate, abbiamo segnalato la questione al Dipartimento di Giustizia e abbiamo collaborato con le loro indagini". L'azienda ha aggiunto: "L'insider trading non ha posto su Polymarket. L'arresto di oggi dimostra che il sistema funziona".

"Ai nostri uomini e donne in uniforme viene affidata la gestione di informazioni classificate al fine di svolgere la loro missione nel modo più sicuro ed efficace possibile, ed è loro vietato utilizzare queste informazioni altamente sensibili per ottenere vantaggi finanziari personali", ha dichiarato il Procuratore Generale ad interim degli Stati Uniti, Todd Blanche.