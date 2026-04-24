Cipro, riunione del Consiglio europeo. E Meloni parla con Mertz

24 aprile 2026 a

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Prenderà il via alle 9:00 di oggi 24 aprile la seconda giornata di lavori del Consiglio europeo informale a Cipro. opo che ieri sera i leader Ue hanno cenato nella località marina di Ayia Napa, alla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, oggi si sposteranno nella città di Nicosia per discutere in prima battuta del Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034 e quindi confrontarsi sul prossimo bilancio europeo.

La discussione, su cui il Parlamento Ue ha già adottato la propria posizione negoziale, dovrebbe portare alla definizione di un testo entro la fine dell'anno. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha definito il tema "urgente" annunciando anche che vi tornerà "regolarmente" nel 2026 per creare le condizioni per un "accordo tempestivo".

Per oggi è prevista anche una sessione sulle implicazioni regionali nel Medio Oriente, a partire dal nuovo Patto UE per il Mediterraneo. "Dobbiamo lavorare con i Paesi del Golfo per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz. I paesi nella regione si fidano dell'Ue, vogliono collaborare con noi, non è possibile raggiungere la de-escalation nella regione senza la partecipazione attiva dell'Ue - ha detto il presidente di Cipro, Nikos Christodoulides, che detiene la scranno di turno - Sono molto orgoglioso di avere oggi con noi i leader di Egitto, Giordania, Libano, Siria e il Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Dalla discussione di ieri sera è emerso chiaramente che dobbiamo fare molto di più per rafforzare la nostra cooperazione con i paesi della regione, per elevarla a un livello strategico. In questo contesto, il Patto per il Mediterraneo, ad esempio, rappresenta un primo passo molto importante. Dobbiamo fare molto di piu. Abbiamo alcune idee e, in quanto paese membro dell'Unione Europea nella regione, abbiamo alcune proposte molto specifiche da presentare oggi. Attendo con interesse le nostre discussioni".

A quanto si apprende, a margine dei lavori, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto ieri un colloquio con il Cancelliere tedesco, Friedrich Merz, per uno scambio di vedute sui principali dossier europei e internazionali di comune interesse.