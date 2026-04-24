La mail del Pentagono che fa fuori la Spagna. Sanchez: "Lavoriamo solo su documenti ufficiali"

24 aprile 2026 a

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Un’email interna al Pentagono delinea le opzioni a disposizione degli Stati Uniti per punire gli alleati della Nato che, a loro avviso, non hanno supportato le operazioni statunitensi nella guerra contro l'Iran. Tra queste, la sospensione della Spagna dall'Alleanza atlantica e la revisione della posizione Usa sulla rivendicazione britannica delle Isole Falkland. Lo riferisce a Reuters un funzionario Usa in anonimato. La nota esprimerebbe frustrazione per la presunta riluttanza o il rifiuto di alcuni alleati di concedere agli Stati Uniti i diritti di accesso, di base e di sorvolo (ABO) per la guerra contro Teheran.

A Nicosa, a mrgine del Consiglio Europeo, il premier Sanchez ha risposto: "In Spagna non lavoriamo sulle e-mail, ma su documenti ufficiali e sulle posizioni ufficiali degli Stati Uniti d'America. La posizione della Spagna è chiara: collaborazione assoluta con gli alleati, ma sempre nell'ambito del diritto internazionale".