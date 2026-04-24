Israele-Libano, prorogato cessate il fuoco per 3 settimane

24 aprile 2026 a

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Il cessate il fuoco tra Israele e Libano sarà prorogato di tre settimane. Ad annunciarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, al termine di un incontro alla Casa Bianca con rappresentanti di alto livello dei due Paesi che in questi giorni si erano incontrati a Washington per il secondo round negoziale.

"L'incontro è andato molto bene" ha dichiarato Trump sulla piattaforma Truth Social, aggiungendo che "gli Stati Uniti lavoreranno con il Libano per aiutarlo a proteggersi da Hezbollah". Il presidente ha inoltre affermato che ospiterà "nel prossimo futuro" il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun.

All'incontro hanno preso parte, tra gli altri, il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e l'ambasciatore Usa in Israele Mike Huckabee che a margine dei colloqui ha paragonato Hezbollah a "un ragazzino che lancia pietre".

"Il popolo del Libano e quello di Israele vogliono andare d'accordo - ha poi aggiunto il diplomatico - se il bambino smettesse di lanciare pietre".