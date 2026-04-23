Ucraina, visita a sorpresa del principe Harry. E la terza dal 2022

23 aprile 2026 a

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Il principe Harry è arrivato oggi 23 aprile a Kiev, in Ucraina per una visita che non era stata annunciata. A riferirne, sui social, è stata l'agenzia governativa ucraina "Centro contro la disinformazione". Sempre online il gestore della rete ferroviaria del Paese ha pubblicato un video dell'arrivo in treno di Harry. Dal 2022, il principe ha visitato l'Ucraina più volte per mostrare il suo sostegno ai soldati che combattono l'invasione della Russia dal 2022. "È bello essere di nuovo in Ucraina", ha poi dichiarato. È previsto che il duca del Sussex intervenga al Kyiv Security Forum. Nel programma di incontri, anche quello con gli artificieri della charity Halo Trust, organizzazione che ha beneficiato del sostegno della madre di Harry, la principessa Diana.

Intanto le autorità ucraine hanno annunciato la morte di due persone e il ferimento di altre otto negli ultimi attacchi sferrati dalla Russia contro il territorio del paese. La missione di Harry rappresenta dunque la vicinanza contro un Paese aggredito che continua nella sua lotta per la libertà.