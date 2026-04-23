Mondiale, ipotesi ripescaggio Italia. Abodi: "Impossibile e inopportuno"

23 aprile 2026 a

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Non è d'accordo l'Iran con la possibilità, per ora bassa, di ripescaggio dell'Italia ai mondiali di calcio che si disputeranno negli Stati Uniti. Il Ct iraniano Amir Ghalenoei ha infatti detto: "non ci sono motivi per non partecipare al mondiale, se Dio vuole lo faremo". La decisione finale spetta a Teheran, che nonostante il l'iniziale rifiuto a partecipare si era poi detta disponibile al torneo qualora le partite si fossero disputate in Messico. Condizione che finora ha riscontrato il No secco della Fifa. Anche il ministro dello Sport Ahmad Donyamali continua a dirsi ottimista sulla adesione: "Più la situazione si normalizza, più è probabile la partecipazione".

Dall'altra parte, nemmeno all'Italia piace l'eventualità del ripescaggio. Lo ha fatto sapere il ministro dello Sport, Abodi: "Primo non è possibile, secondo non è opportuno. Ci si qualifica sul campo". La partita persa ai rigori contro la Bosnia pare quindi, almeno per il momento, aver escluso totalmente gli azzurri dall'accesso al torneo dei tornei.