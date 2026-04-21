Ue, no alla sospensione dell'accordo con Israele. Tajani: “Non ci sono le condizioni”

21 aprile 2026 a

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L'Accordo di associazione Ue-Israele non verrà sospeso. Nonostante le pressioni di Spagna, Slovenia e Irlanda, il patto resta blindato dopo che Germania e Italia si sono opposte alla rottura. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che la proposta "è stata definitivamente accantonata, perché non ci sono né le condizioni numeriche né quelle politiche". La Farnesina reputa migliori le sanzioni individuali, reputando che il blocco totale "non sia uno strumento utile, perché poi va a colpire la popolazione".

Sulla stessa scia anche per la Germania, che reputa l'interruzione "riappropriata". Il ministro degli Esteri, Johann Wadephul, ha poi aggiunto: "Ciononostante, è ovviamente necessario discutere con Israele le questioni cruciali. Abbiamo espresso la nostra critica alla reintroduzione della pena di morte".