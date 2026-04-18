Usa, minaccia a bordo del volo United. Aereo dirottato a Pittsburgh

18 aprile 2026 a

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Una "minaccia" segnalata a bordo di un volo United 2092 partito da Chicago e diretto a New York ha spinto le autorità statunitensi a far atterrare l'aeromobile a Pittsburgh, in Pennsylvenia. A riferirlo è l'account X dell'Fbi. "L'aereo è stato deviato ed è atterrato al Pittsburgh International Airport, dove tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio sono stati evacuati in sicurezza" ha detto il direttore del Federal Bureau, Kash Patel, aggiungendo che le autorità sono giunte sul posto e stanno verificando la natura della minaccia.