Ucraina, un uomo entra in un supermercato e spara sulla folla

18 aprile 2026 a

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Mentre in Ucraina infuriano ancora i combattimenti contro l'esercito russo, in un supermercato di Kiev un uomo ha aperto il fuoco contro la folla. Una strage che finora conta due vittime, tra cui una bambina, e cinque feriti compresa anche la guardia giurata dello stabile. L'attentato è avvenuto nel quartiere Holosiivskyi di Kyev e l'aggressore, armato di mitra, si è barricato all'interno della struttura mentre le squadre di polizia e le forze speciali Kord sono intervenute sul posto.

"È in corso un'operazione per arrestare l'uomo che ha aperto il fuoco e che ora si trova all'interno di un supermercato - ha detto il sindaco Vitaly Klitschko - Secondo le prime informazioni, si sentono degli spari all'interno".