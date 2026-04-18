Iran, tensione su Hormuz. Lo Stretto resta chiuso e Teheran alza il tiro con gli Usa

18 aprile 2026 a

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Dopo l'introduzione del Cessate il fuoco fra Israele e Libano, mediato dagli Usa, l'Iran aveva revocato la chiusura dello Stretto di Hormuz introdotta in modo unilaterale dopo lo scoppio della guerra. Oggi però si è fatto un passo indietro, perché Teheran ha deciso nuovamente di strozzare il passaggio di mare a causa del blocco navale statunitense. Ebrahim Azizi, capo della Commissione parlamentare per la Sicurezza Nazionale iraniana, ha invitato gli Usa a "godersi" la nuova chiusura: "Vi avevamo avvertito ma lo avete ignorato". Nel frattempo, si sono registrati attacchi contro almeno tre navi mercantili nello Stretto da parte dei Pasdaran.

"Volevano chiudere di nuovo lo Stretto, come fanno da anni, ma non possono ricattarci" ha scritto Donald Trump, mentre Teheran ha fatto sapere essere impegnata a valutere le proposte Usa e di rivendicare il controllo unilaterale dello Stretto