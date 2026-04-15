Palazzo Chigi, tutto pronto per il vertice Meloni-Zelensky

15 aprile 2026 a

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È tutto pronto a Palazzo Chigi per l'incontro fra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un vertice che arriva in un momento di grandi tensioni internazionali, acuito ieri dallo strappo fra il presidente Usa Donald Trump prima con il Vaticano e poi con l'Italia.

Dalla fiera del Vinitaly, ieri 14 aprile la presidente Meloni ha comunque chiarito che al suo omologo ucraino verrà ribadito il sostegno di Roma. "L'Italia si è schierata senza se e senza ma in questi anni con la nazione aggredita. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per dare una mano a un popolo che si sta difendendo e con se stesso difende anche noi ed è quello che continueremo a fare - ha detto la premier - Chiaramente, mentre lavoriamo per costruire un percorso di pace che deve essere sostenibile, sul quale l'Italia non è stata a guardare".

L'inquilina di Chigi ha ribadito quindi di voler continuare "il lavoro con serietà, anche cercando di offrire soluzioni possibili ai nostri alleati e ai nostri interlocutori".