Papa Leone risponde a Trump: "Non ho paura di lui. Continuerò a oppormi alla guerra"

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13 aprile 2026 a

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"Non ho paura dell'amministrazione Trump", "parlo del Vangelo" e quindi "continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra". Parole di Papa Leone XIV che ha commentato con i giornalisti sul volo da Roma ad Algeri le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump nei suoi confronti. Il Pontefice ha poi aggiunto: "Non entrerò in un dibattito; le cose che dico non sono intese come attacchi contro nessuno". E ancora: "Invito tutte le persone a cercare modi per costruire ponti di pace e riconciliazione, a trovare vie per evitare la guerra ogni volta che è possibile".

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Le parole di Leone XIV sono state rilanciate dai media di più continenti, dall'Italia fino agli Stati Uniti, ad esempio dall'emittente Cnn. "Non ho paura dell'amministrazione Trump né di esprimere con forza il messaggio del Vangelo, che è ciò che credo di essere qui per fare, ciò per cui esiste la Chiesa", ha detto il Papa. "Non siamo politici, non trattiamo la politica estera con la stessa prospettiva con cui lui potrebbe intenderla; ma credo nel messaggio del Vangelo, come uomo di pace".