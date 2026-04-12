Chiesa, Papa Leone parte per l'Africa: 11 giorni, 4 Paesi e 26 discorsi. Il programma

Foto: Lapresse

Angela Barbieri 12 aprile 2026 a

a

a

Undici giorni, quattro Paesi - Algeria, Camerun, Angola, Guinea Equatoriale - una decina di città. Domani Papa Leone si appresta a compiere il suo terzo viaggio apostolico, il più lungo, dal 13 al 23 aprile. Saranno 26 i discorsi, tra saluti e omelie, con il Pontefice che parlerà in inglese, francese, portoghese e spagnolo. Dall'Algeria, terra di Sant'Agostino, comincerà il suo terzo viaggio apostolico, sulle orme del Santo d'Ippona, padre del suo Ordine religioso. La partenza per Algeri è prevista alle 9 da Fiumicino di lunedì 13 aprile. Dopo la cerimonia di benvenuto all'aeroporto internazionale "Houari Boumediene", il Pontefice visiterà il Monumento dei Martiri Maqam Echahid, incontrerà il presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune nel Palazzo Presidenziale e farà tappa nella Grande Moschea di Algeri, a Mohammadia, tra i luoghi di culto islamici più grandi al mondo. Il giorno successivo da Algeri il Papa si recherà ad Annaba, l'antica Ippona, di cui Sant'Agostino fu vescovo, per visitare il sito archeologico e celebrare la messa nella Basilica di Sant'Agostino.

Il 15 aprile la partenza per il Camerun, dove Leone arriverà a Yaoundé alle 15:20. Dopo la visita al presidente Paul Biya, il programma camerunense prosegue a Bamenda il 16 aprile con un incontro per la Pace nella Cattedrale di San Giuseppe e una messa all'aeroporto internazionale con circa 20mila fedeli attesi. Il 17 aprile terza città del Camerun in programma: Douala, dove è prevista la messa al Japoma Stadium con 600mila fedeli. Sabato 18 aprile Leone partirà alla volta dell'Angola, con arrivo a Luanda nel pomeriggio. Domenica 19 aprile si sposterà a Muxima, sede del santuario mariano "Mama Muxima", per la preghiera del Rosario. Altra tappa angolana sarà Saurimo, città che ha visto una crescita esponenziale della popolazione con i numerosi migranti fuggiti dalle aree di guerra, dove il 20 aprile celebrerà la messa con 30mila fedeli previsti.

Martedì 21 aprile Leone volerà verso la Guinea Equatoriale, con arrivo a Malabo, ex capitale del Paese situata sull'isola di Bioko. Nel pomeriggio è previsto l'incontro con il mondo della cultura in un campus universitario intitolato "Leon XIV" e la visita all'ospedale psichiatrico "Jean Pierre Olie". La giornata più impegnativa del tour africano sarà probabilmente quella di mercoledì 22 aprile, con due viaggi nella stessa giornata: prima a Mongomo per la messa nella Basilica dell'Immacolata Concezione con 100mila fedeli, poi a Bata, capitale politica della nazione, dove Leone visiterà la prigione, pregherà al monumento commemorativo delle vittime dell'esplosione di un'armeria del 7 marzo 2021 che causò almeno 107 morti, e incontrerà allo stadio i giovani e le famiglie. Il 23 aprile, dopo la messa allo stadio di Malabo, il Pontefice farà rientro a Roma con arrivo previsto alle 19:55.