L'Iran detta le regole: "A Hormuz consentiremo il passaggio di 15 navi al giorno"

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09 aprile 2026 a

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Un alto responsabile iraniano ha dichiarato all'agenzia di stampa russa Tass che Teheran non permetterà il passaggio di più di 15 navi al giorno attraverso lo Stretto di Hormuz. "Non autorizzeremo il transito di oltre 15 imbarcazioni quotidiane nello stretto", ha affermato la fonte, citata dalla Tass, in un contesto di forti tensioni regionali e restrizioni imposte da Teheran al traffico marittimo dopo il cessate il fuoco. Lo stretto di Hormuz rappresenta una delle rotte più strategiche al mondo per il trasporto di petrolio e gas con un flusso normale che superava abitualmente le 100-130 navi al giorno prima degli ultimi eventi. Attualmente, a causa delle misure di controllo iraniane (inclusi permessi selettivi, rotte alternative e possibili pedaggi), il numero di transiti è drasticamente ridotto con diverse fonti che confermano passaggi intorno alle 10-15 unità nelle ultime 24 ore.

L'Iran detta le regole e impone pedaggi in criptovaluta nello Stretto di Hormuz

Non si è fatta attendere la risposta dell'Unione europea. "Non possiamo legittimare qualsiasi richiesta di tassazione o pedaggio sulle rotte commerciali che sono state aperte". L'ha dichiarato l'Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, in un'intervista rilasciata alla Cnn, parlando della situazione dello Stretto di Hormuz. "E' una strada molto pericolosa se la percorriamo, perché ci sono altre vie navigabili nel mondo che potrebbero essere le prossime e che hanno un enorme impatto sull'economia mondiale. Il gas e il petrolio vanno principalmente in Asia ma anche in Europa. I fertilizzanti vanno in Africa e se non hai fertilizzanti quest'anno avrai una carestia l'anno prossimo. Stiamo cercando di collaborare con i nostri partner e di spingere le Nazioni Unite ad assumere una posizione chiara", ha aggiunto Kallas. "Abbiamo la stessa frustrazione per il fatto che lo Stretto di Hormuz non sia aperto ed è per questo che stiamo discutendo con i nostri partner su cosa possiamo fare", ha concluso.